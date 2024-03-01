Налог на проценты с вкладов можно использовать для получения вычетов

Резиденты РФ могут получить социальный, инвестиционный или имущественный вычет, если они заплатили налог по доходам от вкладов.

В 2024 году жители страны впервые заплатят налог с процентного дохода по вкладам, который был получен в 2023 году. Уплаченную сумму можно использовать для получения социального, инвестиционного или имущественного вычетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Важное условие для получения таких — быть налоговым резидентом РФ. Таким образом можно возместить всю сумму налогов, которые были уплачены с доходов по депозитам.

ФНС напоминает, что вычет можно получить, когда у человека есть доходы, с которых он заплатил НДФЛ по ставке 13% или по ставке 15%, если заработок превысил 5 млн рублей. Раньше к таким доходам относили зарплату и прибыль от продажи ценных бумаг. Теперь добавились поступления от процентов по вкладам.

Налог со вкладов нужно заплатить до 1 декабря 2024 года. Таким налогом будет облагаться доход больше 150 тыс. рублей, полученный со всех депозитов.

Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки Центробанка в течение года. В 2023 года она составила 15%, поэтому налог не надо платить с поступлений до 150 тыс. рублей.

Ставка налога по вкладам такая же, как и у НДФЛ — 13%, а если поступления превышают 5 млн рублей — 15%.