Как ИП на УСН сдать налоговую декларацию

Один раз в год предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, обязаны представить в налоговую декларацию по УСН. Нужно успеть до 25 апреля!

Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны до 25 апреля сдать декларацию по УСН. Это нужно делать только один раз в год.

Если ИП утратил право применять упрощенку, то сдать налоговую декларацию нужно до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором предприниматель перестал работать на УСН.

Те же сроки установлены для бизнеса, который закрыл вид деятельности, переведенный на упрощенную систему.

Сдавать декларацию по УСН нужно всем компаниям и ИП без исключения. В том числе и тем, кто:

ушел на налоговые каникулы и не платил налоги;

работал в убыток;

находился на УСН, но не вел деятельность по упрощенке. Например, предприниматель может совмещать УСН и ПСН, а работать только по патентной системе.

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