Алкогольным компаниям с уставным капиталом меньше 100 млн рублей перестанут выдавать лицензии

Чтобы получить лицензию на производство алкоголя, у компании должен быть уставный капитал не меньше 100 млн рублей. В этом капитале доля акционеров, зарегистрированных в офшорах, не должна превышать 25%.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности производителей алкоголя. Об этом сказано на сайте ГД.

Теперь для получения лицензии на производство алкоголя у компании должен быть уставный капитал не меньше 100 млн рублей. При этом формировать капитал нельзя с помощью заемных средств учредителей. Раньше порог составлял 10 млн рублей.

Закон направлен на повышение прозрачности деятельности производителей алкоголя, повышения качества продукции и борьбы с нелегальным производством, — сказал председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

Отдельно в законе будут прописаны требования к раскрытию структуры и состава акционеров, введут требования к их деловой репутации.

В выдаче лицензии могут отказать, если в составе владельцев алкогольной компании есть акционеры, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, а их доля участия в капитале превышает 25%.

Производителям алкоголя аннулируют лицензию, когда стоимость чистых активов в ходе ведения деятельности упадет ниже 100 млн рублей. Лишать лицензий будут в судебном порядке.

Закон не будет действовать на производителей дистиллятов винной, виноградной, коньячной и винодельческой продукции. Деятельность таких компаний подчиняется отдельному закону о виноградарстве и виноделии.