Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Правительство утвердило постановление об упрощённом порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

Кабмин проинформировал, что для снижения административной нагрузки на бизнес организациям и ИП будет упрощён порядок подачи уведомлений о ведении предпринимательской деятельности. Постановление об этом подписал М. Мишустин (на момент выхода новости документ не опубликован).

Предусмотрено формирование Единого реестра уведомлений о предпринимательской деятельности. Этот новый информационный ресурс будет открытым и общедоступным.

Его запуск освободит бизнес от подачи в контролирующий орган ряда сведений:

об изменении места нахождения организации;

изменении места деятельности;

реорганизации;

изменении места жительства ИП и места деятельности.

Эта информация теперь будет автоматически подгружаться в Единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ и ИГРИП.

Кроме того, сократили перечень работ и услуг, о начале выполнения/оказания которых необходимо подавать уведомление. Из него, в частности, исключили:

работы и услуги в области фотографии;

ремонт и обслуживание бытовой техники и компьютеров;

пошив и ремонт обуви и одежды;

перевозку грузов;

производство измерительных приборов и электроаппаратуры;

горные работы.

Это сделано в рамках защиты бизнеса от излишнего контроля и надзора.

А ранее мы писали, что с 2024 года будет можно открыть бизнес дистанционно. Об этом см. здесь.