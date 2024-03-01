Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Кабмин проинформировал, что для снижения административной нагрузки на бизнес организациям и ИП будет упрощён порядок подачи уведомлений о ведении предпринимательской деятельности. Постановление об этом подписал М. Мишустин (на момент выхода новости документ не опубликован).
Предусмотрено формирование Единого реестра уведомлений о предпринимательской деятельности. Этот новый информационный ресурс будет открытым и общедоступным.
Его запуск освободит бизнес от подачи в контролирующий орган ряда сведений:
об изменении места нахождения организации;
изменении места деятельности;
реорганизации;
изменении места жительства ИП и места деятельности.
Эта информация теперь будет автоматически подгружаться в Единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ и ИГРИП.
Кроме того, сократили перечень работ и услуг, о начале выполнения/оказания которых необходимо подавать уведомление. Из него, в частности, исключили:
работы и услуги в области фотографии;
ремонт и обслуживание бытовой техники и компьютеров;
пошив и ремонт обуви и одежды;
перевозку грузов;
производство измерительных приборов и электроаппаратуры;
горные работы.
Это сделано в рамках защиты бизнеса от излишнего контроля и надзора.
А ранее мы писали, что с 2024 года будет можно открыть бизнес дистанционно. Об этом см. здесь.
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