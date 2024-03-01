К 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

Бухгалтеров шокируют на собеседованиях, а из профессии они уходят из-за высоких рисков и нервотрепки. 💃«Ночной бухгалтер» №1633

Бухгалтер и без того непростая профессия, но когда тебя не берут на работу из-з духов или знака зодиака, а собеседование проводит некомпетентный главбух, поневоле задумаешься — а тем ли я занимаюсь? На уход из профессии влияют и высокие риски (наравне с директором), и конфликты с руководством. Слушаем «глас народа» и про профновости, конечно, не забываем.