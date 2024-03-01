К 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил властям задачу к 2030 году увеличить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей.
Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс., — заявил президент.
С 1 января 2024 года МРОТ увеличили на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц. Это существенно выше уровня инфляции за 2023 год. В 2024 году заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.
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