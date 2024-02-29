Налоги не будут меняться до 2030 года

Основные налоговые параметры должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным Собранием.

Нужно закрыть всяческие лазейки, которые используют некоторые компании для ухода от налогов, а затем с учетом принятых изменений зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, сказал президент.

Тем самым будут обеспечены стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.

Напомним, в конце прошлого года Минфин объявил, что планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в предстоящий трехлетний период нет. Также больше не планируется взимать налог на сверхприбыль.