Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

Взносы по страхованию от производственного травматизма в принципе не входят в ЕНП. Их администрирует СФР, а не ФНС.
Эти взносы надо платить в СФР отдельной платежкой с КБК этих взносов и статусом 08. Да и срок уплаты у них другой – 15 число каждого месяца, а не 28-е, как для взносов по единому тарифу.
В уведомление по ЕНП взносы на травматизм не идут.
Образец платежки на взносы по травматизму смотрите здесь.
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