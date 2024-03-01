Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

В уведомление по ЕНП идут налоги и взносы с авансовой системой уплаты, которые администрирует ФНС. КБК этих налогов начинается на 182.

Взносы по страхованию от производственного травматизма в принципе не входят в ЕНП. Их администрирует СФР, а не ФНС.

Эти взносы надо платить в СФР отдельной платежкой с КБК этих взносов и статусом 08. Да и срок уплаты у них другой – 15 число каждого месяца, а не 28-е, как для взносов по единому тарифу.

В уведомление по ЕНП взносы на травматизм не идут.

Образец платежки на взносы по травматизму смотрите здесь.