Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

Бизнес из сферы технологий при выходе на биржу сможет пользоваться льготами по налогу на прибыль. А инвесторов, которые покупают ценные бумаги при первичном размещении, освободят от НДФЛ.

Центробанк в ответ на поручение Владимира Путина будет быстрее выпускать отечественные высокотехнологичные компании на биржу.

Как пишет «РБК», чтобы стимулировать бизнес участвовать в первичном размещении своих активов (IPO), компании получат:

льготы по налогу на прибыль — для компаний, выходящих на IPO;

льготы по уплате НДФЛ — для физлиц, которые покупают акции таких компаний в рамках IPO, а также при размещении их на инвестиционных платформах;

освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3;

учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения, листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль.

Уже сейчас технологичные представители малого и среднего бизнеса могут размещать свои ценные бумаги на Московской бирже в секторах «Роста» и «Рынка инноваций». Расходы предпринимателей на выпуск акций можно субсидировать.

Также Центробанк предоставляет новым участникам фондового рынка PR-поддержку и помощь во взаимодействии с инвесторами, пре-IPO финансирование, льготное кредитование и гранты на листинг для малых инновационных компаний.