Центробанк: будьте внимательны с аккредитивами при оформлении ипотеки

Застройщики и банки пользуются тем, что покупатели жилья не понимают разницы между счетом эскроу и аккредитивами. Если размещать средства за квартиру на аккредитиве, то они не будут застрахованы, а заемщик может остаться без денег и без жилья.

Центробанк назвал новые схемы, которыми пользуются застройщики при покупке жилья. Они могут быть опасны для покупателей.

Банки вместе с застройщиками предлагают клиентам при заключении договора участия в долевом строительстве (ДДУ) размещать часть денег за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве.

Так кредитные организации получают дополнительный доход от использования этих средств, охотнее выдают ипотеку, а застройщики получают высокие продажи. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Покупателям обещают скидку по ипотечной ставке, но он несет риски, поскольку счета эскроу застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а аккредитивы нет.

В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен, — говорится в сообщении.

Центробанк считает, что такие схемы нарушают базовые принципы закона об участии в долевом строительстве, где основной принцип — заключать договоры с пользованием счетов эксроу и снизить риски для покупателей жилья.