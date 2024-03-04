👉 Дату для НДФЛ по суточным водителям и командированным определяют по-разному

Суточные при командировках и суточные при разъездном характере работы – это не одно и то же, хотя необлагаемый максимум по НДФЛ у них сейчас одинаковый – 700 рублей в день.

Для суточных по командировкам дата получения дохода и исчисления НДФЛ – последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки.

Но разъездной характер работы – это не командировка, поэтому данную норму про дату дохода не применяют.

Об этом сообщает Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-04-06/10296.

Таким образом, дата фактического получения дохода в виде суточных разъездным работникам — день выплаты дохода.

Пример

Сотрудник Иванов уехал в командировку 25.02, а вернулся 1 марта и тогда же сдал авансовый отчет.

Сотрудник Петров – водитель и тоже уехал в рейс 25.02, а вернулся 1 марта.

Оба они получили суточные 25.02.

Но дата дохода у Иванова – 31.03, а у Петрова – 25.02.