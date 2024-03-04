У Wildberries появилась экспресс-доставка цветов

Маркетплейс Wildberries начал доставлять букеты в течение 4-х часов с момента заказа, сообщает пресс-служба компании.
Выбрать цветочную композицию можно в специальном разделе нашего сайта или в категории «Дом — все для праздника» в мобильном приложении, — говорится в сообщении.
Экспресс-доставку цветов могут заказать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Адлера, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Великого Новгорода.
Компания в ближайшее время распространит услугу на все города России с населением более 1 миллиона человек.
Также на маркетплейсе появится функция «Доставка к интервалу», которая позволит получить заказ в определенное время.
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