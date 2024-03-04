ФСБ приступила к проверке деятельности банка QIWI

Силовики проверят, не выводила ли группа QIWI за границу денежные средства, которые были получены преступным путем.

Сотрудники ФСБ на прошлой неделе начали доследственную проверку банка «Киви», у которого Центробанк отозвал лицензию.

Силовиков интересует, выводила ли организация за границу денежные средства, полученные преступным путем. Об этом пишет «РБК».

Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится на сайте Центробанка.

Доследственную проверку ведет управление «К» службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере.

В конце января 2024 года группа QIWI закрыла сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Иностранная организация принадлежала главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.

Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, а расчеты по ней разделили на несколько этапов. Платежи должны были поступать в течение четырех лет, но после отзыва у банка лицензии группа QIWI заявила, что могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств со стороны покупателя.