Ведение управленческого учета

👨‍🎓 «Клерк» научит, как выстроить управленческий учет в компании за 6 простых шагов!

Вы сможете самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет, а это повысит вашу стоимость на кадровом рынке.
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Чтобы настроить управленческий учет в компании, нужно выяснить, для начала, зачем он нужен бизнесу, кто его будет вести, а затем уже как настроить и на что обратить внимание.

Чтобы разобраться как сделать настройку управленческого учета, нужно сделать 6 простых шагов. Каких именно? Расскажет практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем Оксана Каверина.

Тренинг «Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов» пройдет 6 марта в 13:00 мск! Вы получите:

  • пошаговый алгоритм внедрения УУ в компании малого бизнеса;

  • разбор основных ошибок, с которыми сталкиваются главбухи при внедрении УУ;

  • основные формы управленческой отчетности и научитесь ее составлять.

Записаться на тренинг

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

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Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой
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Ведение управленческого учета

👨‍🎓 «Клерк» научит, как выстроить управленческий учет в компании за 6 простых шагов!

Вы сможете самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет, а это повысит вашу стоимость на кадровом рынке.

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Хотят ли бухгалтеры становиться главбухами? БухТуб идет в народ — мы спросили прохожих, знают ли они, кто руководит ФНС? Шок дня: сколько отчетов сдают бухгалтеры. И другие горячие вопросы и новости в бомбическом выпуске с Артемием Васенко.

Бухгалтеры будут сдавать 78 отчетов / БухТуб
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