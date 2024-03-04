💼Управленческий учет в компании можно выстроить за 6 простых шагов! Научитесь этому на тренинге от «Клерка»

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Узнайте, как легко вести управленческий учет для любого бизнеса.

Чтобы настроить управленческий учет в компании, нужно выяснить для начала, зачем он нужен бизнесу, кто его будет вести, а затем уже как настроить и на что обратить внимание.

Чтобы разобраться, как сделать настройку управленческого учета, нужно сделать 6 простых шагов. Каких именно? Расскажет практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем Оксана Каверина.

Тренинг «Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов» пройдет 6 марта в 13:00 мск! Вы получите:

пошаговый алгоритм внедрения УУ в компании малого бизнеса;

разбор основных ошибок, с которыми сталкиваются главбухи при внедрении УУ;

основные формы управленческой отчетности и научитесь ее составлять.

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Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

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После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.