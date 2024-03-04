Какой КБК указывать в платежке и уведомлении на УСН в 2024 году + образец платежки

С 2024 года платежки со статусом 02 отменили. Теперь, чтобы оплатить аванс по УСН, надо делать платежку со статусом 01.

Почти все налоги надо платить в виде ЕНП, в том числе – налог по УСН. То есть в платежном поручении на уплату УСН будет не КБК налога по УСН, а КБК ЕНП – 18201061201010000510.

Образец платежки:

Но КБК по УСН вам все-таки пригодится ­– его надо указать в уведомлении по ЕНП.

КБК по УСН такие:

18210501011011000110 – УСН «доходы»;

18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».

В уведомлении на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года код периода будет 34/01.