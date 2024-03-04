Какой КБК указывать в платежке и уведомлении на УСН в 2024 году + образец платежки

Почти все налоги надо платить в виде ЕНП, в том числе – налог по УСН. То есть в платежном поручении на уплату УСН будет не КБК налога по УСН, а КБК ЕНП – 18201061201010000510.
Образец платежки:
Но КБК по УСН вам все-таки пригодится – его надо указать в уведомлении по ЕНП.
КБК по УСН такие:
18210501011011000110 – УСН «доходы»;
18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».
В уведомлении на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года код периода будет 34/01.
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Комментарии1
нам же говорили, что про КБК теперь можно вовсе не думать! Даже можно не знать что это такое!