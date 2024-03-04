Проверки

Региональные власти начнут проводить внеплановые проверки бизнеса без согласия с прокуратурой

Право инициировать проверки в регионах будет не только у президента и премьер-министра, но у губернаторов. Согласовывать контрольные мероприятия с прокуратурой не нужно.
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Минэкономразвития готовит проект постановления правительства, которое даст губернаторам право не согласовывать внеплановые проверки бизнеса и социальных учреждений с прокуратурой.

Сейчас право инициировать такие проверки есть у президента и премьер-министра. Как только постановление примут, главы регионов и руководители контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка будут определять, какие отрасли на местах будут проверять основательно. Об этом узнали «Известия».

То есть губернатор будет принимать решение по региональным видам контроля, уполномоченный по правам ребенка — по детским домам и органам опеки. В результате качество контроля должно повыситься — на местах и профильному специалисту виднее, где необходима внеплановая проверка. И теперь ее организация упростится, — сказал собеседник издания.

В рамках моратория без согласия с прокуратурой проверки можно назначать только в экстренных случаях. Нововведение поможет региональным властям незамедлительно реагировать и своевременное предотвращать возможные нарушения.

Компетенция сотрудников прокуратуры очень высока, что позволяет им обоснованно выносить решение об отказе в контрольном мероприятии, если для него нет оснований, — заявил президент «Опора России» Александр Калинин.

Также проект постановления заменит плановые проверки профилактическими визитами в частные образовательные организации. С декабря 2023 года такие нормы применяют в отношении государственных социальных учреждений.

Инспекторам разрешат проводить контрольные закупки медицинских препаратов, которые входят в список жизненно важных лекарств, чтобы следить за ценообразованием в аптеках.

Риск-ориентированный подход позволил сократить в пять раз число проверок, с 1,5 млн в 2019 году, то 352 тыс. в 2023 году. Эффективность контроля составила 89%, а число профвизитов выросло с 352 тыс. до 1,1 млн.

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