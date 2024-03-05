Минпромторг хочет дать приоритет российским товарам на маркетплейсах

Минпромторг поддержал идею предоставить российским товарам преференции на маркетплейсах.

Преференции — это обязательно закрепленная доля на полке. Это должно быть сделано как в предприятиях офлайн-торговли, то есть в торговых сетях, так и на маркетплейсах. Мы уверены, что приоритет в размещении как раз должен быть отдан отечественной продукции. Карточки с российскими товарами в поиске должны быть на главных местах, — сказал ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Также он добавил, что в традиционной офлайн-торговле должно быть представлено больше товаров российских производителей.

По словам Евтухова, мнение о том, что изменения могут нанести ущерб компаниям и отпугнуть потребителей, не выдерживает критики. Все государства поддерживают своих предпринимателей и помогают им закрепиться на национальных рынках.