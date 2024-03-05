Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги

Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтверждённую учётную запись на портале.
Обратиться можно:
во все суды общей юрисдикции — по гражданским или административным делам;
в Верховный Суд РФ — по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.
Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину.
Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки.
Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.
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