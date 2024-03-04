Селлеры подадут в суд на Wildberries, который выплатил всего 2-5% от положенных сумм компенсаций

Маркетплейс Wildberries перевел большинству продавцов только 2-5% денег за товар, которые продавцы потеряли во время пожара на складе в Шушарах.

Селлеры готовят судебные иски к маркетплейсу Wildberries, который не возместил убытки за сгоревший товар на складе в Шушарах.

Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков или 86 тысяч из 3 000 000, — говорится в телеграм-канале Shot.

Недавно компания Wildberries заявила, что готовит методику расчета и отчета о возмещении убытков.

В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику, — сказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries начал переводить продавцам предварительные выплаты с 15 января 2024 года. Платежи приходят еженедельно. 14 февраля маркетплейс заявил, что уже выплатил одну четвертую часть компенсаций на общую сумму 3 млрд рублей.