Маркетплейсы

Селлеры подадут в суд на Wildberries, который выплатил всего 2-5% от положенных сумм компенсаций

Маркетплейс Wildberries перевел большинству продавцов только 2-5% денег за товар, которые продавцы потеряли во время пожара на складе в Шушарах.
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Селлеры готовят судебные иски к маркетплейсу Wildberries, который не возместил убытки за сгоревший товар на складе в Шушарах.

Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков или 86 тысяч из 3 000 000, — говорится в телеграм-канале Shot.

Недавно компания Wildberries заявила, что готовит методику расчета и отчета о возмещении убытков.

В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику, — сказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries начал переводить продавцам предварительные выплаты с 15 января 2024 года. Платежи приходят еженедельно. 14 февраля маркетплейс заявил, что уже выплатил одну четвертую часть компенсаций на общую сумму 3 млрд рублей.

Комментарии

6
  • Юксон

    На сегодняшний день ВБ требует подписать очередную новую оферту, где прописано что продавец ознакомился с отчетом по компенсации и согласен с ним, а самого отчета НЕТ. Т.е. продавец должен подписать то, что не видел. А там может оказаться как раз 2-5% от суммы положенной компенсации.

  • Astrasol

    из-за отсутствия возможности получить от ВБ акт сверки по расчетам я теперь всегда и везде буду против них...бесят))) так что желаю успеха всем судящимся против ВБ)

    • Юксон

      Да, акт сверки получить невозможно. При попытке запросить акт сверки выдается сообщение, если Вы настаиваете на акте сверки, то это ваш последний на площадке, и сотрудничество с вами будет прекращено.

      • VadimBA

        При попытке запросить акт сверки выдается сообщение, если Вы настаиваете на акте сверки, то это ваш последний на площадке, и сотрудничество с вами будет прекращено.

        Охренительно!

  • Жанна

    я почему-то совершенно не удивлена...

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