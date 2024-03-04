Селлеры подадут в суд на Wildberries, который выплатил всего 2-5% от положенных сумм компенсаций

Селлеры готовят судебные иски к маркетплейсу Wildberries, который не возместил убытки за сгоревший товар на складе в Шушарах.
Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков или 86 тысяч из 3 000 000, — говорится в телеграм-канале Shot.
Недавно компания Wildberries заявила, что готовит методику расчета и отчета о возмещении убытков.
В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику, — сказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
Wildberries начал переводить продавцам предварительные выплаты с 15 января 2024 года. Платежи приходят еженедельно. 14 февраля маркетплейс заявил, что уже выплатил одну четвертую часть компенсаций на общую сумму 3 млрд рублей.
Комментарии6
На сегодняшний день ВБ требует подписать очередную новую оферту, где прописано что продавец ознакомился с отчетом по компенсации и согласен с ним, а самого отчета НЕТ. Т.е. продавец должен подписать то, что не видел. А там может оказаться как раз 2-5% от суммы положенной компенсации.
из-за отсутствия возможности получить от ВБ акт сверки по расчетам я теперь всегда и везде буду против них...бесят))) так что желаю успеха всем судящимся против ВБ)
Да, акт сверки получить невозможно. При попытке запросить акт сверки выдается сообщение, если Вы настаиваете на акте сверки, то это ваш последний на площадке, и сотрудничество с вами будет прекращено.
Наглее этой организации трудно представить
Охренительно!
я почему-то совершенно не удивлена...