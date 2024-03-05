Государственные ведомства

Начата разработка сервиса дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию

Он позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации. Сервис планируют разработать в 2024 году в России.
14 2

Судебный департамент при Верховном суде сообщил, что Минцифры в 2024 году запланировал запустить сервис, обеспечивающий проведение в судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы.

ЕБС позволяет идентифицировать человека по лицу и голосу.

ТАСС отмечает, что возможность дистанционного участия в судах активно развивается последние 5 лет. Первоначально участие в заседании суда предусматривалось посредством видео-конференц-связи - защищенных каналов связи, когда человек принимает участие в заседании, например, из помещения суда в другом регионе. С января 2022 была законодательно введена возможность участия в судах через веб-конференцию - когда человек может участвовать в судебном заседании через свой компьютер или смартфон.

Известно, что ежегодно российские суды проводят уже более 500 000 судебных заседаний по ВКС, а число заседаний с использованием веб-конференции в минувшем году превысило 600 000.

Начать дискуссию

Бесплатно с Основные средства

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс
9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

1
712

СМИ: ремонт китайских автомобилей подорожал за год на четверть

Неисправных китайских автомобилей не старше 4 лет прибавилось на 35%.

1
4

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Создана цифровая платформа мониторинга транспорта

Минтранс и АО «ГЛОНАСС» приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС).

2
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: в бургерных будут наливать шампанское, биткойн вырос до 65 тысяч долларов, а прогноз прибытия автобусов будет доступен в регионах

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

28
Бесплатно с Трудовые отношения

Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные

С 01.09.2022 в законе о персональных данных прямо указано на недопустимость ущемления прав личности, которая отказалась подписать согласие на обработку биометрии. Но есть прецедент: суд встал на сторону работодателя и поддержал увольнение сотрудника, который отказался сдать биометрию. Так как же действовать работодателю, чтобы не нарушить закон?

Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
27

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

Начата разработка сервиса дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию

Он позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации. Сервис планируют разработать в 2024 году в России.

14
Цифровой рубль

Банки провели 25 000 тестовых операций с цифровым рублем

В основном участники пилотной группы тестировали операции с цифровым рублем между физическими лицами. Также проверяли процесс оплаты цифровой валютой в магазинах.

22
Зарплата

Оплата предпраздничных рабочих дней в программах 1С

В этой публикации мы с вами в формате «Вопрос-ответ» разберем самые популярные нюансы, касающиеся работы в предпраздничный рабочий день и порядка его оплаты в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и в 1С:ЗУП ред. 3.1. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
18
Обзоры для бухгалтера

Классика вечна: бухгалтер, похоже, вдохновился «Мертвыми душами» Гоголя и провернул аферу ценой в 4 года свободы. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1635

Главбух с помощницей оформляли на работу людей, которые фактически не работали в компании. Зарплату «трудяг» получали сами аферистки. Когда схема вскрылась, оказалось, что мошенницы нанесли ущерб в 11 млн рублей. Теперь обеих ждет более 4-х лет заключения в колонии. На «Клерке» обсуждают — как руководитель мог не заметить лишних сотрудников?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
117
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру не обесценивать себя 

Обесценивание — это процесс, когда человек начинает думать о себе в негативном ключе, снижать самооценку и считать себя хуже других. Оно может происходить по разным причинам, например, из-за неудач или критики со стороны.   

Как бухгалтеру не обесценивать себя 
170
Проверки

В магазинах начнут выборочно проверять алкоголь

Контрольная закупка позволит выявить нарушения у производителей и импортеров алкогольной продукции. Проверки разрешат проводить без согласования с прокуратурой.

5
76

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отчетность

Нулевая отчетность в 2024 году

В отчетном периоде организации и ИП могут не вести деятельность по ряду причин. При этом представлять отчетность в государственные органы все же необходимо. В каких случаях сдавать нулевую отчетность, порядок ее заполнения, а также нужно ли подавать нулевые уведомления, узнаете из нашей статьи.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
57
Банки

В 2024 году могут уйти с рынка 15 банков

Рейтинговое агентство считает, что в 2024 году перестанут оказывать банковские услуги 15 кредитных организаций. Общая прибыль сектора упадет до 2,8 млн рублей.

106
Пользователи интернета

Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги

На портале Госуслуг заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Теперь иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.

81
Логотип Мультибухгалтер
Мультибухгалтер
Кадры

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника

Расскажем, для чего нужна бухгалтерским фирмам welcome-презентация и как ее сформировать.

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника
1
48
Налоговые изменения 2024

Что изменят в НК после послания президента

29 февраля 2024 года В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На поручения и пожелания Президента уже отреагировал глава Минфина, А.Силуанов, который сообщил о том, что законодательные инициативы уже готовы и в ближайшее время будут переданы в Кабмин.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
81
Некоммерческие организации

При заочном голосовании садоводов освободят от явки на общее собрание

В Госдуму внесен законопроект, признающий общее собрание правомочным, если в голосовании приняли участие более половины членов товарищества.

45

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетинг

Современные маркетинговые инструменты, которые используют торговые комплексы

Сфера маркетинга бурно развивается, в нее приходят новые технологии, которые позволяют организовывать продвижение еще более эффективно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26

Интересные материалы

Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
86