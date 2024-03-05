Начата разработка сервиса дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию

Он позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации. Сервис планируют разработать в 2024 году в России.

Судебный департамент при Верховном суде сообщил, что Минцифры в 2024 году запланировал запустить сервис, обеспечивающий проведение в судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы.

ЕБС позволяет идентифицировать человека по лицу и голосу.

ТАСС отмечает, что возможность дистанционного участия в судах активно развивается последние 5 лет. Первоначально участие в заседании суда предусматривалось посредством видео-конференц-связи - защищенных каналов связи, когда человек принимает участие в заседании, например, из помещения суда в другом регионе. С января 2022 была законодательно введена возможность участия в судах через веб-конференцию - когда человек может участвовать в судебном заседании через свой компьютер или смартфон.

Известно, что ежегодно российские суды проводят уже более 500 000 судебных заседаний по ВКС, а число заседаний с использованием веб-конференции в минувшем году превысило 600 000.