Банки провели 25 000 тестовых операций с цифровым рублем

В основном участники пилотной группы тестировали операции с цифровым рублем между физическими лицами. Также проверяли процесс оплаты цифровой валютой в магазинах.

Центробанк провел около 25 тыс. операций в ходе тестирования цифрового рубля.

В рамках пилота мы провели порядка 19 тыс. операций C2C (между физическими лицами) и порядка 6 тыс., когда оплата проходит в торгово-сервисных точках, — сказала ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

С августа 2023 года 12 банков входят в пилотную группу по тестированию операций с цифровым рублем. В 2024 году к пилотному проекту присоединится еще 17 кредитных организаций и несколько тысяч физических лиц и компаний.

Недавно мы писали, что за внедрение цифрового рубля банки заплатят 200-300 млн рублей.