Предприниматели из Москвы заплатили налоги на прибыль в размере 1,4 трлн рублей

Поступления от налога на прибыль в бюджет Москвы выросли на 38,8% по сравнению с 2022 годом.

Бюджет Москвы в 2023 году получил больше 1,4 трлн рублей от налогов на прибыль. Это на 38,8% больше, чем в 2022 году.

На показатели повлияло улучшение финансовых показателей компаний по сравнению с 2022 годом, а также высокая инвестиционная активность. За девять месяцев 2023 года объем привлеченных средств вырос на 6,6%, до 4 трлн рублей.

Рост платежей по налогу на прибыль — это хороший индикатор увеличения деловой активности, повышения рентабельности столичных компаний. Начиная с апреля прошлого года помесячная динамика поступлений по налогу на прибыль опережала показатели 2022 года, — рассказала ТАСС руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

С 1 января 2023 года правительство Москвы отменило механизм консолидированных групп налогоплательщиков, который позволял сальдировать прибыли и убытки организаций, входящих в холдинги.