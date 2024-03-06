Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом

В этом случае каждое последующее будет корректировать предыдущее. И так до тех пор, пока не будет сдано последнее уведомление, в которое войдет весь НДФЛ, удержанный с 1 по 22 число.
Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер хочет с каждой выплаты физлицам платить НДФЛ и сразу сдавать на него уведомление по ЕНП, не дожидаясь крайнего срока (25.03 для уведомления и 28.03 для уплаты).
Так делать не запрещено. Но надо иметь в виду, что каждое новое уведомление по ЕНП на НДФЛ за один и тот же период – это корректирующее уведомление, которое затирает предыдущее. Поэтому в каждом новом сумма должна быть с учетом предыдущего (нарастающим итогом).
Пример
01.03 выплатили физлицам 870 000 руб., НДФЛ – 130 000 руб.
Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 130 000 руб.
04.03 выплатили физлицам 435 000 руб., НДФЛ – 65 000 руб.
Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 195 000 руб.
18.03 выплатили физлицам 609 000 руб., НДФЛ – 91 000 руб.
Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 286 000 руб.
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