Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом

На весь НДФЛ за период с 1 по 22 марта надо сдать одно уведомление до 25.03 с кодом периода 21/03. Но не запрещено сдавать и несколько уведомлений.

В этом случае каждое последующее будет корректировать предыдущее. И так до тех пор, пока не будет сдано последнее уведомление, в которое войдет весь НДФЛ, удержанный с 1 по 22 число.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер хочет с каждой выплаты физлицам платить НДФЛ и сразу сдавать на него уведомление по ЕНП, не дожидаясь крайнего срока (25.03 для уведомления и 28.03 для уплаты).

Так делать не запрещено. Но надо иметь в виду, что каждое новое уведомление по ЕНП на НДФЛ за один и тот же период – это корректирующее уведомление, которое затирает предыдущее. Поэтому в каждом новом сумма должна быть с учетом предыдущего (нарастающим итогом).

Пример 01.03 выплатили физлицам 870 000 руб., НДФЛ – 130 000 руб. Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 130 000 руб. 04.03 выплатили физлицам 435 000 руб., НДФЛ – 65 000 руб. Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 195 000 руб. 18.03 выплатили физлицам 609 000 руб., НДФЛ – 91 000 руб. Сдали уведомление по ЕНП с кодом 21/03 на 286 000 руб.

А вы не практикуете такую частую уплату налогов и сдачу уведомлений?