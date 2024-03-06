На 8 Марта сотрудницы мечтают о цветах и путешествиях

Топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта:

Цветы. Путешествия. Деньги.

По данным Исследовательского центра портала Superjob о букетах мечтают 3 из 10 россиянок. На втором месте — путешествия (12% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 7% россиянок мечтают о драгоценностях. 6% — о девайсах и гаджетах. Вообще не нужны знаки внимания 8 Марта только 7% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (54% опрошенных). 16% рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 13% опрошенных. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

О том, что каждый 10-й работающий планирует продлить отдых на 8 Марта отпусками и отгулами мы писали здесь.