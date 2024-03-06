Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

Такой вывод показал социологический опрос одного из сервисов поиска работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

1 из 10 трудоустроенных россиян планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились.

Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно. Примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

Также в опросе SuperJob отражено, как относятся к празднику представители разных полов. Женщины — чаще всего однозначно любят 8 Марта (55%). Каждой четвертой эта дата нравится. А 18% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (35 и 32% соответственно), еще 28% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

Напомним, что в России 8 Марта — официальный государственный праздник и выходной день.