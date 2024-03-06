Трудовое право

Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

Такой вывод показал социологический опрос одного из сервисов поиска работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.
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1 из 10 трудоустроенных россиян планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились.

Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно. Примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

Также в опросе SuperJob отражено, как относятся к празднику представители разных полов. Женщины — чаще всего однозначно любят 8 Марта (55%). Каждой четвертой эта дата нравится. А 18% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (35 и 32% соответственно), еще 28% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

Напомним, что в России 8 Марта — официальный государственный праздник и выходной день.

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Отчетность в СФР

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Вебинары для бухгалтеров

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Первичные документы

5 ошибок при работе с первичными документами

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5 ошибок при работе с первичными документами
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Фиксированные взносы ИП

У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

Каким бы высоким ни был доход ИП, он не должен платить взносы 1% свыше максимальной величины. На 2023 год максимум – 257 061 руб.

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Обучение для бухгалтеров

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Налоги, взносы, пошлины

За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей

Консолидированный бюджет за 2023 год получил на 7,7% больше, чем в 2022 году. На фоне эмбарго и падения цен на нефть поступления от НДПИ упали на 11,1%.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовое право

Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

Такой вывод показал социологический опрос одного из сервисов поиска работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

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Иван Шестак
Управление финансами

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Достижение стратегических целей почти в любой компании невозможно без капитальных расходов (CAPEX). Такие затраты обеспечивают конкурентоспособность и развитие предприятия. В этой статье рассказываем, какие особенности и нюансы есть у CAPEX, а также как анализировать капитальные расходы.

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах
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МойСклад
Маркировка товаров

Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

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Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024
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Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Как номинальному директору защититься от субсидиарки? Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды

Часто сталкиваюсь в работе с ситуациями, когда пытаются привлечь к субсидиарной ответственности директора, который номинально выполнял функции руководителя.

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Амортизация основных средств

На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете

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Менеджмент

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок

Ошибки практически являются нормой для каждого человека. Но в каждом случае уровень последствий сильно отличается. Иногда они скорее позитивные, но в большей части случаев приходится сталкиваться с неприятными последствиями.

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Налоговые проверки

ФНС освобождена от обязанности начислять проценты на сумму излишне взысканных налогов

Суть дела: в результате проведенной проверки организации были применены дополнительные начисления в виде недоимки, пеней и штрафов, частично взысканных налоговым органом, так как сама организация не оплатила указанные суммы во время недоимки, штрафов и пеней.

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Инвестиции

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

Эксперты из РБК поделились своими мыслями по лучшим облигациям, которые можно добавить в свой портфель весной 2024 года. В подборку попали надёжные эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A- и доходностью YTM выше 16%. Все выпуски достаточно короткие, есть и менее года, максимум 2,5 года.

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
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Судебная практика по налоговым спорам

Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Для применения вычета по НДС и учета затрат в расходы, снижающие налогооблагаемый доход, необходимо, чтобы налогоплательщик предоставил документы, подтверждающие проведение реальных хозяйственных операций, в соответствии с установленными требованиями.

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НДС

Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю, который в общем-то тоже, как он считает, правомерно не восстановил у себя НДС.

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Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

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Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
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Ведение бизнеса

10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Отчетность в СФР

К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

Сейчас на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) работающих россиян за 2023 год отражены пенсионные баллы, но не отражен стаж. Люди беспокоятся.

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НДФЛ

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Материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если заем выдал работодатель. Но если это заем на покупку жилья, налога может не быть.

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