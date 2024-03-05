НДФЛ

За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

Материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если заем выдал работодатель. Но если это заем на покупку жилья, то налога может не быть.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 08.02.2024 № 03-04-09/10458.

Матвыгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если:

  • заем получен от взаимозависимой организации или от работодателя;

  • экономия по факту является матпомощью или формой встречного исполнения обязательства.

Таким образом, по займу от работодателя будет НДФЛ.

Вместе с тем, есть еще одна норма, по которой экономия на процентах по займу на покупку или строительство жилья не является доходом, облагаемым НДФЛ.

Но для того, чтобы с такого займа не было налога, нужен документ из ИФНС, подтверждающий право на имущественный вычет. Такое уведомление ФНС передает работодателю после того, как сотрудник направит заявление на выдачу уведомления с приложением документов.,

Таким образом, по льготному займу от работодателя будет НДФЛ, но если это заем на жилье и есть подтвержденное право на имущественный вычет, то НДФЛ не будет.

Аналогичные разъяснения – в письме Минфина от 07.02.2024 № 03-04-06/10324.

В другом письме от 05.02.2024 № 03-04-09/8980 Минфин напоминает, что в 2021 – 2023 годах матвыгода в принципе не облагалась НДФЛ. Но в 2024 году эта льгота не действует.

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