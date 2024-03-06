🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

Чтобы настроить управленческий учет в компании, нужно выяснить сначала, зачем он нужен бизнесу, кто его будет вести, а затем уже как настроить и на что обратить внимание. Познакомитесь с инструментами для автоматического формирования отчетов о движении денежных средств (ДДС), о прибылях и убытках (ОПиУ), бюджетирования. Научитесь разносить доходы и расходы по различным направлениям бизнеса и считать их рентабельность.
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На вебинаре разберем:
Что такое управленческий учет.
Какие задачи решает управленческий учет и этапы внедрения.
Автоматизацию управленческого учета.
Движение денежных средств (ДДС) и как работать с отчетом ДДС.
Отчет прибыли и убытки и как работать с ОПиУ.
Работа с финансовыми виджетами: информация о деньгах компании за несколько минут.
Финансовое планирование.
Как анализировать издержки.
Ждем вас на вебинаре 7 марта в 11:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!
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