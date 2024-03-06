Центробанк просит банки не рассказывать о международных расчетах

Банкам запретили в СМИ и других открытых источниках рассказывать об иностранных партнерах и о том, как они проводят международные расчеты в условиях санкций.

Центробанк попросил банки не распространять в публичном пространстве информацию о взаимодействии с иностранными партнерами и о механизмах, по которым они проводят международные расчеты.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо кредитным организациям от зампреда Банка России Ольги Поляковой.

Обращаем внимание на необходимость обеспечения конфиденциальности и нераспространения в открытых источниках, рекламных материалах и СМИ чувствительной информации о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмах международных расчетов, — сказано в обращении к банкам.

Ограничения нужны, чтобы снизить санкционные риски для самих российских организаций и для иностранных банков-корреспондентов.