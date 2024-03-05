Воинский учет

Реестр воинского учета может освободить работодателей от передачи сведений в военкоматы

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы.
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К осеннему призыву 2024 году начнет полноценно работать реестр воинского учета.

Если раньше военкоматы вели учет на бумажных носителях, то теперь все документы будут оцифрованы. Вся информация будет поступать в комиссариаты напрямую от ЗАГСов, ФНС, Социального фонда и других государственных органов. Также в реестре будут формировать электронные повестки.

Есть перспектива, что как только реестр воинского учета полноценно заработает, у работодателей пропадет необходимость передавать сведения о сотрудниках в военкоматы.

Они самостоятельно будут получать их из реестров, но компании будут в автоматическом режиме получать штрафы, если они не ведут воинский учет.

Узнайте больше о том, какие перемены в воинском учете произойдут в 2024 году. Приходите 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

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На конференцию «Клерк» пригласил эксперта по воинскому учету Красных Эдиславу Михайловну из «Первой Экспертной Бухгалтерии». Спикер детально проконсультирует компании, которые уже внедрили воинский учет и тех, кто опаздывает и только планирует передавать сведения в военкоматы.

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Комментарии

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  • Виктория В
    Главный бухгалтер

    у работодателей пропадет необходимость передавать сведения о сотрудниках в военкоматы.

    Они самостоятельно будут получать их из реестров, но компании будут в автоматическом режиме получать штрафы, если они не ведут воинский учет.

    Что-то я запуталась, кто что должен будет вести, подавать и получать.

    Люди добрые, расшифруйте, пожалуйста.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      никто ничего не будет вести! Всё упрощается до нельзя. Просто

      будут автоматически приходить штрафы.

      И никаких сложностей!!

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