Ведение управленческого учета

🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают о 6 простых шагах к управленческому учету. Записывайтесь на тренинг!

Узнайте, как легко вести управленческий учет для любого бизнеса. Когда бухгалтер помогает руководителям принимать верные управленческие решения повышается его ценность и эффективность.
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Чтобы разобраться, как сделать настройку управленческого учета, нужно сделать 6 простых шагов. Каких именно? Расскажет практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем Оксана Каверина.

Тренинг «Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов» пройдет 6 марта в 13:00 мск! Вы получите:

  • пошаговый алгоритм внедрения УУ в компании малого бизнеса;

  • разбор основных ошибок, с которыми сталкиваются главбухи при внедрении УУ;

  • основные формы управленческой отчетности и научитесь ее составлять.

Записаться на тренинг

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Обучение для бухгалтеров

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Психолог предложил установить налог на бездетность

Движение «чайлдфри» угрожает семейным ценностям традиционного общества, поэтому с ним нужно «поступательно и мягко» бороться.

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Налоговый учет

Косвенные расходы в налоговом учете

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение управленческого учета

🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают о 6 простых шагах к управленческому учету. Записывайтесь на тренинг!

Узнайте, как легко вести управленческий учет для любого бизнеса. Когда бухгалтер помогает руководителям принимать верные управленческие решения повышается его ценность и эффективность.

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НДФЛ

НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда

При расчете НДФЛ по дивидендам от источников не в РФ, не учитывают другие налоговые базы, в том числе основную. Это правило действует как для налогоплательщиков, так и для налоговых агентов.

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Основные средства

Как перевести основное средство в долгосрочный актив к продаже (ДАП) по ПБУ 16/02 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В бухгалтерском учете выведенные из эксплуатации объекты основных средств, в отношении которых принято решение о продаже, как правило, переклассифицируют в отдельный вид оборотных активов — долгосрочные активы к продаже.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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ЭДО в кадровом учете

С чего начать переход на кадровый электронный документооборот

Работодателям сложно убедить сотрудников перейти на электронный документооборот, но с возражениями нужно работать, чтобы упростить взаимодействие в компании.

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Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Декларация по УСН

Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году

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Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году
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Банки

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта

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Налоги, взносы, пошлины

Правительство готовится изменить ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

По поручению президента правительство и Минфин начали готовить поправки в Налоговый кодекс. Изменения коснутся налоговых льгот, НДФЛ и налогов на прибыль.

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Бесплатно с НДС

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС

Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Чтобы льгота была, в зарплатном вопросе надо равняться на среднеотраслевой зарплатный показатель.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС
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Бухгалтеры

👨‍🎓 Узнать все за один день! На конференции от «Клерка» бухгалтеры пройдут экстренную подготовку к изменениям 2024 года

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить два билета по цене одного.

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Логотип НинаР
НинаР
Карьера бухгалтера

Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?

Здравствуйте, меня зовут Нина. Завела блог на Клерке, чтобы найти единомышленников, поделиться наболевшим и просто обсудить ситуацию в нашей профессии. А еще попросить совета.

Кто-то уже ненавидит свою работу бухгалтером? С чего начать изменения?
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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

5 лучших акций под дивиденды, выбор аналитиков Промсвязьбанка

Если уж богатеть, то на надёжных вариантах, считают в ПСБ. В отличие от коллег из других банков и брокеров, эксперты Промсвязьбанка выбрали акции, которые отличаются не только размером, но и регулярностью дивидендных выплат. И в этот список из топ-5 не попали некоторые даже самые очевидные компании, например, Лукойл и Сургутнефтегаз с префами.

5 лучших акций под дивиденды, выбор аналитиков Промсвязьбанка
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