Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом

В полимерной таре большого объема (например, 30 литров) лимонад – такой же подакцизный товар, как и лимонад в обычных 1,5-литровых бутылках.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.02.2024 № СД-4-3/2221@.

Акцизом облагаются сахаросодержащие напитки с такими характеристиками:

они упакованы в потребительскую упаковку ;

изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);

в их состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза) или сироп с сахаром либо мед;

количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка.

Упаковка может быть полимерной. Есть ГОСТ по безалкогольным напиткам и в нем не установлены требования к объему упаковки.

Таким образом, сладкие напитки, упакованные для реализации в полимерную тару объемом более 1,5 литра (4, 5 или 30 литров) – это подакцизный товар.

Эту позицию ФНС согласовала с Минфином.

Полимерная тара – это тара, полностью изготовленная из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала.

Комментарий главного редактора «Клерка» К подакцизным сахаросодержащим напиткам не относятся напитки, которые изготавливает общепит. Лимонад в бутылке, который продают в магазине, облагается акцизом, а лимонад, который готовят в ресторане – не облагается. Причем если этот сладкий напиток приготовили в одном ресторане, а продают в другом (в обособленном подразделении), такое перемещение лимонада между обособками акцизом не облагается (письмо Минфина от 13.10.2023 № 03-13-06/97325).

Кстати, акциз надо платить в том числе и за компот, если там углеводов более 5 г на 100 мл.