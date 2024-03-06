Мораторий не остановит: ФАС проверит «Яндекс такси»

Яндекс входит в реестр компаний, на которые действует мораторий на проверки, но антимонопольная служба всё же начнет проверку агрегатора такси из-за большого числа жалоб от пассажиров и водителей.

Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время начнет проверять деятельность «Яндекс такси». Сервис подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Из-за того, что на «Яндекс такси» поступает множество жалоб от пользователей, ФАС сможет проверить компанию, пишет ТАСС.

У нас «Яндекс такси», например, тоже в реестре (компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки), и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%, — сказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Ведомство интересует порядок блокирования потребителей и водителей, а также будут проверять механизм расчета оплаты и вознаграждения.

Замруководителя ФАС Петр Иванов рассказал, что за 2023 год на «Яндекс такси» жаловались больше 300 раз. В основном информация о нарушениях поступает от пассажиров, несогласных со стоимостью поездок, и от водителей, которых агрегатор заблокировал.