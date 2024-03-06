Какую систему налогообложения выбрать при выходе на маркетплейсы в 2024 году: считаем налоговую нагрузку

Бухгалтерам, которые ведут учет у селлеров на маркетплейсах, нужно выбрать наиболее подходящий вариант налогообложения для своих клиентов. Эксперт рассказала о том, на что обратить внимание при выборе системы.

Предприниматели не могут применять патентную систему налогообложения (ПСН), поскольку они занимаются деятельностью, связанной с продажей товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети. Поэтому бизнес, который решил работать с маркетплейсами, может выбрать одну систему налогообложения из нескольких:

УСН доходы (6%) — предприниматели могут уменьшить сумму налога на фиксированные взносы еще до их уплаты;

УСН доходы минус расходы (15%) — сумму дохода разрешено уменьшить, но после оплаты фиксированных взносов;

ОСН;

НПД (только для ИП) — плюс в том, что не нужно вести учет, достаточно только выписывать чеки.

Практикующий бухгалтер и руководитель аутсорсинговой компании Ирина Гамова привела примерный расчет, как будет выглядеть налоговая нагрузка предпринимателей, которые применяют эти режимы налогообложения.

Расчет налоговой нагрузки

Эксперт рекомендует открывать ИП, который будет платить налог на профессиональный доход, как это делают самозанятые. В этом случае можно открыть расчетный счет для бизнеса. Если работать исключительно как самозанятый, то все расчеты будут проходить по личной банковской карте. А это создает риски остаться без личных денег, если счет заблокируют за какие-либо нарушения.

На торговых площадках с 1 сентября 2023 года самозанятые должны указывать ФИО и ИНН. До этого обязанность публиковать информацию о себе была только у компаний и ИП.

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