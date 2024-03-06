Антимонопольной службе разрешат проверять IT-компании

Федеральная антимонопольная служба постоянно получает жалобы от населения и представителей малого и среднего бизнеса на деятельность IT-компаний.

Ведомство не могло проводить полноценные проверки этой отрасли, поскольку на нее распространяется мораторий, утвержденный в постановлении правительства № 448 от 24.03.2022. Теперь это хотят изменить, пишет ТАСС.

Мы с коллегами провели работу и пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из постановления вывести, и это будет в ближайшие дни сделано. Это 448 постановление, которое определяет реестр IТ-компаний, инфраструктура, которую нельзя проверять, — сказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Постановление о моратории на проверки IT-бизнеса утвердили в марте 2022 года. Согласно документу, государственные и муниципальные надзорные органы не должны до 31 декабря 2024 года проводить плановые проверки компаний.