Проверки

Антимонопольной службе разрешат проверять IT-компании

Из-под моратория на проверки IT-компаний выведут антимонопольное регулирование.
38 23

Федеральная антимонопольная служба постоянно получает жалобы от населения и представителей малого и среднего бизнеса на деятельность IT-компаний.

Ведомство не могло проводить полноценные проверки этой отрасли, поскольку на нее распространяется мораторий, утвержденный в постановлении правительства № 448 от 24.03.2022. Теперь это хотят изменить, пишет ТАСС.

Мы с коллегами провели работу и пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из постановления вывести, и это будет в ближайшие дни сделано. Это 448 постановление, которое определяет реестр IТ-компаний, инфраструктура, которую нельзя проверять, — сказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Постановление о моратории на проверки IT-бизнеса утвердили в марте 2022 года. Согласно документу, государственные и муниципальные надзорные органы не должны до 31 декабря 2024 года проводить плановые проверки компаний.

Начать дискуссию

Бухгалтеры

👨‍🎓 Узнать все за один день! На конференции от «Клерка» бухгалтеры пройдут экстренную подготовку к изменениям 2024 года

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить два билета по цене одного.

6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

В 37% компаний планируют увеличить оклад сотрудников, 22% работодателей поднимут премиальную часть, а 14% хотят повысить и премии, и оклад.

4
101
Мошенничество

Фотошоп помогает мошенникам выманивать деньги через мессенджеры. Эксклюзив от эксперта

Новый способ мошенничества появился в сети – будьте внимательны.

62

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Воинский учет

Реестр воинского учета может освободить работодателей от передачи сведений в военкоматы

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы.

2
185
Логотип СберРешения
СберРешения

Особенности ученического договора: гарантии, компенсация в случае увольнения сотрудника

Работники, проходящие обучение, получают гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. После окончания обучения они возвращаются на свои рабочие места и продолжают работу в обычном режиме. Какие есть гарантии и можно ли компенсировать средства, потраченные на обучение, если сотрудник решил уволиться, — об этом расскажем подробнее.

Особенности ученического договора: гарантии, компенсация в случае увольнения сотрудника
34
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Когда нужен ученический договор и каковы требования к его заключению

С помощью ученического договора работодатель направляет сотрудника на обучение, повышение квалификации или профпереподготовку. Рассказываем, какие виды ученического договора бывают, кто может его заключить, какие требования к нему предъявляются и какие условия включает данный вид договора.

Когда нужен ученический договор и каковы требования к его заключению
52

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кадры

Назван средний ценник на цветы и подарки на 8 Марта

По данным соцопроса больше всего на букеты и подарки к 8 Марта потратят в Москве и Красноярске.

48
Логотип Моё дело
Моё дело
Налоговые изменения 2024

Что нового в марте: подборка законодательных изменений

В марте ФНС начнёт передавать конфиденциальную информацию о работодателях, из России нельзя будет вывезти бензин, а некоторым иностранным гражданам придется поднять зарплату. Подробности и ещё больше интересного читайте ниже

Что нового в марте: подборка законодательных изменений
41
Логотип RG-Soft
RG-Soft

Переход на ЗУП 3.1

Необходимость события в 2018 году продиктована тем, что компания 1С перестала поддерживать модификацию 2.5 программного продукта 1С:ЗУП.  Клиентам рекомендуется спланировать и выполнить переход на софт 1С:Зарплата и управление персоналом редакции 3.1 без промедления и проволочек. 

Переход на ЗУП 3.1
33
Проверки

Антимонопольной службе разрешат проверять IT-компании

Из-под моратория на проверки IT-компаний выведут антимонопольное регулирование.

38
Акцизы

Лимонад в огромных бутылках тоже облагается акцизом

В полимерной таре большого объема (например, 30 литров) лимонад – такой же подакцизный товар, как и лимонад в обычных 1,5-литровых бутылках.

20
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
75

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Кадры

Цифра дня. Про рекорд и переработки

Длительность рабочего дня в России по итогам 2023 года установила рекорд за 19 лет!

Цифра дня. Про рекорд и переработки
36

«Эксперт РА» прогнозирует в этом году уход 15 банков

Период рекордной доходности банковского сектора завершается: на 2024 год «Эксперт РА» прогнозирует снижение прибыли и уменьшение числа банков.

71
Мошенничество

Мошенники просят отправить им налоговые декларации

Из деклараций злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, которая поможет им украсть денежные средства.

96
Новости ФНС

В соцсетях обсуждают, что не возможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика

Идут жалобы на сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика».

8
501
Уведомление по ЕНП

Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом

На весь НДФЛ за период с 1 по 22 марта надо сдать одно уведомление до 25.03 с кодом периода 21/03. Но не запрещено сдавать и несколько уведомлений.

109
Автоматизация управленческого учета

🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

Узнайте, как настроить и автоматизировать управленческий учет в любой компании.

30

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Бухгалтерский учет

Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении

Порой предприниматели узнают о проблемах в учете слишком поздно, когда прилетают штрафы от ФНС или банк отказывает в кредите. Статья поможет определить, как обстоят дела в учете вашей компании, проверить компетентность бухгалтера, вовремя принять меры и предотвратить последствия.

Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении
184

Интересные материалы

Платежные системы

БРИКС создаст свою независимую платежную систему

В БРИКС планируют найти пути экономического сотрудничества внутри альянса, чтобы санкции Запада не могли препятствовать проведению платежей.

2
72