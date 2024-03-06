Бухгалтеры

О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта

В Трибуне сегодня идет бурное обсуждение подарков на 8 Марта. Наши читательницы делятся своими пожеланиями и отношением к этому празднику.
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Сегодня в Трибуне женская половина редакции «Клерка»делилась лайфхаками с пользователями-мужчинами. Мы рассказали, какими оригинальными подарками на 8 Марта нас можно порадовать и получили кучу комментариев.

Выяснилось, что мимозу и тюльпаны наши прекрасные пользовательницы точно не хотят получать. А вот на удобное рабочее кресло и стол, фотосессию и курсы по самообороне дамы-бухгалтеры согласны.

Многих смущают гендерные праздники и поэтому они их не отмечают. Но при этом от выходного отказываться конечно же не планируют.

Как вы относитесь к 8 Марта? Отмечать собираетесь? Пишите комментарии в Трибуну, подписывайтесь на авторов, а лучше — заводите свой блог!

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О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта

В Трибуне сегодня идет бурное обсуждение подарков на 8 Марта. Наши читательницы делятся своими пожеланиями и отношением к этому празднику.

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