О каких подарках мечтают читательницы «Клерка» на 8 Марта

В Трибуне сегодня идет бурное обсуждение подарков на 8 Марта. Наши читательницы делятся своими пожеланиями и отношением к этому празднику.

Сегодня в Трибуне женская половина редакции «Клерка»делилась лайфхаками с пользователями-мужчинами. Мы рассказали, какими оригинальными подарками на 8 Марта нас можно порадовать и получили кучу комментариев.

Выяснилось, что мимозу и тюльпаны наши прекрасные пользовательницы точно не хотят получать. А вот на удобное рабочее кресло и стол, фотосессию и курсы по самообороне дамы-бухгалтеры согласны.

Многих смущают гендерные праздники и поэтому они их не отмечают. Но при этом от выходного отказываться конечно же не планируют.

Как вы относитесь к 8 Марта? Отмечать собираетесь? Пишите комментарии в Трибуну, подписывайтесь на авторов, а лучше — заводите свой блог!