Ведущие маркетплейсы скоро зайдут в новые регионы России

Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что появление ведущих маркетплейсов на рынках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — дело "скорого времени".

Министр отметил:

В этих регионах сейчас активно развиваются местные сети. Не видим причин мешать этому процессу, ведь именно многообразие форматов лежит в основе эффективного развития торговли во всей России. Ну а выход наших ведущих маркетплейсов в новые регионы — это, конечно, вопрос скорого времени. — Мантуров

Вице-премьер добавил Донецкому агентству новостей, что на Донбассе и Новороссии уже активно открываются торговые сети из соседних регионов. К примеру, крупная региональная торговая сеть, работающая по ЦФО и ЮФО, открыла первый дискаунтер в Донецке и готова работать в Запорожской и Херсонской областях. А торговая сеть из Крыма открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет — в Запорожской.

Также известно, что ДНР и Союз независимых сетей России прорабатывают пути привлечения в республику торговых сетей из других регионов.

Кстати, в Госдуму на днях внесли новый законопроект о регулировании маркетплейсов. Его основные положения и запреты смотрите в нашей новости тут.