Для маркетплейсов написали новый законопроект. Им запретят брать с покупателей деньги за возврат товаров

Маркетплейсы не смогут удерживать комиссию с партнеров больше 10%, суммарный размер неустоек не будет превышать 15%, а покупатели получат право на бесплатный возврат заказов.

В Госдуму внесли новый законопроект о регулировании маркетплейсов, по которому площадки не смогут требовать с покупателей компенсацию за возврат товаров.

Законопроект восполняет пробел в регулировании организационных основ деятельности агрегаторов информации на товары, вводит гарантии защиты прав и законных интересов участников оборота и предусматривает меры, обеспечивающие прозрачность и подконтрольность указанной деятельности, формирование здоровой конкурентной среды на рынке агрегаторов информации на товары, — сказано в пояснительной записке.

Крупным маркетплейсам запретят проводить акции без согласия партнеров, удерживать за свои услуги комиссию больше 10%. Атакже суммарный размер неустоек за неисполнение продавцом договора ограничат 15% от стоимости услуг, в отношении которых было нарушение.

Что депутаты хотят запретить маркетплейсам

Изменять условия договора, которые могут ухудшить положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов. Обо всех изменениях партнеров нужно предупреждать минимум за 30 дней.

Создавать дискриминационные условия по закону «О защите конкуренции» и препятствовать выходу на рынок.

Навязывать услуги, которые не относятся к сфере электронной торговли, а также условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия партнера.

Безвозмездно проводить распродажи товаров, за исключением собственных марок.

Препятствовать деятельности контрагентов на других площадках.

Создавать преимущества для продажи собственных торговых марок по сравнению с товарами других продавцов.

Также правительство обяжет маркетплейсы маркировать отдельные виды товаров, использовать аппаратуру для обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других запрещенных предметов.

Если маркетплейс дистанционно торгует продуктами питания, отношения площадки с поставщиками будут регулироваться так же, как и при торговле в розничных сетях.

Новым правилам будут подчиняться все «агрегаторы информации о товарах». Также дополнительные условия установят для тех площадок, которые занимают на рынке e-commerce больше 20%.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Контролировать соблюдение правил будет Федеральная антимонопольная служба.