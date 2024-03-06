НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда

При расчете НДФЛ по дивидендам от источников не в РФ, не учитывают другие налоговые базы, в том числе основную. Это правило действует как для налогоплательщиков, так и для налоговых агентов.

При этом исчисленный НДФЛ можно уменьшить на сумму иностранного налога. Но только в том случае, если источник дохода – в государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.02.2024 № 03-04-06/8066.

Если этот иностранный налог больше, чем российский НДФЛ, то превышение просто «сгорает», НДФЛ = 0, возврата из бюджета не будет.

Если дивиденды от иностранных ценных бумаг идут через счет брокера, то такой брокер – налоговый агент по НДФЛ.

Для расчета НДФЛ нужен документ об иностранном налоге. Минфин поясняет, что это может быть любой документ, оформленный по закону и обычаям делового оборота, применяемыми в той стране.