ФАС против единых требований к маркетплейсам и торговым сетям

Антимонопольная служба считает, что маркетплейсы не относятся к торговым организациям, поэтому к ним нельзя предъявлять требования, какие существуют для розничных сетей.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов считает, что единые требования для онлайн-торговли и классических торговых сетей приведут к ограничению новых сфер бизнеса.

Маркетплейсы не являются торговыми организациями. В связи с этим установление требований к маркетплейсам аналогичных тем, которые установлены для торговых сетей, может не разрешить существующие проблемы, возникающие в сфере правоотношений маркетплейса с продавцами, покупателями и владельцами пунктов вывоза, а наоборот замедлить или ограничить развитие новых сфер ведения бизнеса, — сказал ТАСС Петр Иванов.

За последние 2,5 года оборот товаров на маркетплейсах вырос в семь раз — с 167 млрд до 1,214 трлн рублей. Число продавцов увеличилось до 700 тыс. предпринимателей.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли новый законопроект, который будет регулировать деятельность маркетплейсов.

По нему площадки не смогут требовать с покупателей компенсацию за возврат товаров, а если маркетплейс дистанционно торгует продуктами питания, то отношения площадки с поставщиками будут регулироваться так же, как и при торговле в розничных сетях.