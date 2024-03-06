Налоги пополнили бюджетную систему на 46,8 трлн рублей

В 2023 году общие налоговые поступления в бюджетную систему составили 48,6 трлн рублей. Это на 11,3% больше по сравнению с результатами за 2022 год.

Федеральный бюджет получил 19,6 трлн рублей, а консолидированный — 36,2 трлн, сообщили в пресс-службе ФНС.

В бюджетную систему Российской Федерации поступило 46,8 трлн рублей, что на 4,8 трлн рублей, или на 11,3%, больше, чем в 2022 году. В консолидированный бюджет РФ поступило 36,2 трлн рублей с ростом на 2,6 трлн рублей (на 7,7%), в федеральный бюджет - 19,6 трлн рублей (рост на 208,9 млрд рублей, или 1,1%), — говорится в сообщении ведомства.

Недавно мы писали, что темпы роста налоговых поступлений сократились из-за эмбарго на экспорт российской нефти, а также по причине снижения налога на добычу полезных ископаемых.

Контрольно-аналитическая работа принесла казне 400 млрд рублей. 218 млрд рублей налогоплательщики уточнили самостоятельно, не дожидаясь назначения налоговых проверок.

Число выездных налоговых проверок сократилось в два раза, а объем запрошенной информации снизился на 16%. У крупнейших налогоплательщиков стали требовать на 70% меньше документов.