За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей

Консолидированный бюджет за 2023 год получил на 7,7% больше, чем в 2022 году. На фоне эмбарго и падения цен на нефть поступления от НДПИ упали на 11,1%.

В консолидированный бюджет по итогам 2023 года поступило 36,2 трлн рублей. Это на 7,7% больше, чем в 2022 году. Показатель немного опережает инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 7,42%.

Темпы роста налоговых поступлений сократились из-за эмбарго на экспорт российской нефти, а также по причине снижения налога на добычу полезных ископаемых, пишут «Известия».

В 2022 году налоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 18% — до 33,6 трлн рублей, а в 2021 году — на 36%.

В 2023-м налоговые поступления стали стабильно превышать прошлогодние лишь во второй половине года. В январе и феврале сборы обвалились, что было связано со вступлением в силу эмбарго на экспорт российской нефти и вводом ценового потолка, — говорится в исследовании FinExpertiza.

В ноябре 2023 года глава ФНС Даниил Егоров говорил, что поступления во всю бюджетную систему вырастут на 9% — до 46 трлн рублей.

По налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) бюджет получил 9,5 трлн рублей, что на 11,1% меньше, чем в 2022 году. Поступления от нефтегазовой отрасли сократились на 13,6% по причине падения цен на нефть и газ.

Сокращение сырьевых сборов компенсировалось ростом поступлений налога на прибыль, НДФЛ и НДС. Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос, — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

27% поступлений в бюджетную систему составил НДПИ, 22% получили с налога на прибыль организаций (8 трлн рублей), еще 20% пришлось на внутренний НДС, 18% — на НДФЛ, 5% — на сборы и имущество, а 4% казна получила от налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Налоговые сборы выросли в 69 регионах и снизились в 16. На 1,95 трлн рублей больше собрали в Москве, на 582 млрд рублей в Санкт-Петербурге, на 287 млрд рублей в Московской области, а в Свердловской области поступления выросли на 160 млрд рублей.