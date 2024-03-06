Для обеда сотрудникам хватит и 30 минут, даже если они работают по 12 часов в день

Продолжительность обеденного перерыва по норме ТК составляет от 30 минут до 2 часов и никак не зависит от продолжительности рабочего дня.

Но для тех, кто работает менее 4 часов в день, обед можно не устанавливать.

Конкретную продолжительность обеденного перерыва — от 30 минут до 2 часов — работодатель прописывает в своих локальных актах.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 29.02.2024 № 14-6/ООГ-1156, отвечая на вопрос про продолжительность обеда при 12-часовом рабочем дне.

Если характер работы такой, что перерыв для питания и отдых невозможен, сотрудники могут пообедать и отдохнуть в рабочее время.

А как у вас на работе обстоят дела с отдыхом и перекусом? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Сколько времени длится ваш обеденный перерыв? 30 минут

1 час

Более 1 часа

Сколько я захочу, столько он и длится

У меня нет обеда

Сотрудник может сократить время обеда на 30 минут и уйти с работы на полчаса раньше по соглашению с работодателем. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.