Для обеда сотрудникам хватит и 30 минут, даже если они работают по 12 часов в день

Но для тех, кто работает менее 4 часов в день, обед можно не устанавливать.
Конкретную продолжительность обеденного перерыва — от 30 минут до 2 часов — работодатель прописывает в своих локальных актах.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 29.02.2024 № 14-6/ООГ-1156, отвечая на вопрос про продолжительность обеда при 12-часовом рабочем дне.
Если характер работы такой, что перерыв для питания и отдых невозможен, сотрудники могут пообедать и отдохнуть в рабочее время.
А как у вас на работе обстоят дела с отдыхом и перекусом? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Сотрудник может сократить время обеда на 30 минут и уйти с работы на полчаса раньше по соглашению с работодателем. Об этом напомнил Минтруд в своем телеграм-канале.
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Комментарии2
Зря не упомянули строчку "я всё время на обеде" - подходит по смыслу к остальным
есть такие индивидуумы. Постоянно что-то жуют. С утра до вечера