Как избежать штрафа за уточненку: разъяснения ФНС

ФНС в письме от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561 сообщает, что для единообразного подхода к этому вопросу ранее было издано письмо от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@ и им руководствуются налоговики.
Об этих разъяснениях мы рассказывали тут.
Деньги на ЕНС для уплаты налога и пени учитывают не только на сальдо, но и в отложенной переплате. Если ранее был зачет налогов и они не ушли в бюджет, эту сумму прибавляют к сальдо. Если этой общей суммы хватает на доначисленный налоги и пени, штрафа не будет.
Если сдана уточненка, а денег на ЕНС не хватает, будет штраф.
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