Как избежать штрафа за уточненку: разъяснения ФНС

Чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

ФНС в письме от 06.02.2024 № ЗГ-2-7/1561 сообщает, что для единообразного подхода к этому вопросу ранее было издано письмо от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@ и им руководствуются налоговики.

Об этих разъяснениях мы рассказывали тут.

Деньги на ЕНС для уплаты налога и пени учитывают не только на сальдо, но и в отложенной переплате. Если ранее был зачет налогов и они не ушли в бюджет, эту сумму прибавляют к сальдо. Если этой общей суммы хватает на доначисленный налоги и пени, штрафа не будет.

Если сдана уточненка, а денег на ЕНС не хватает, будет штраф.