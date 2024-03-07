💥Обзор новостей: картошка нон грата, хлеб возрастом 8600 лет, рассылку Госуслуг объявили спамом

Вот интересные новости за 6 марта в кратком дайджесте:
Правительство одобрило продажу Яндекса, но сумма сделки снизилась на ₽17.7 млрд — до ₽457.3 млрд. Сделку одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Картофель, морковь, лук, а также другие овощи и корнеплоды из России и Белоруссии запретят к ввозу в Латвию.
Правительство РФ утвердило список продуктов: в него также вошли фрукты, арбузы, орехи и грибы.
Постановление вступит в силу 8 марта. Запрет действует до 1 июля 2025 года. Ограничение не касается продуктов, следующих транзитом.
Европа отходит от христианства. Франция убирает крест с рекламных плакатов Олимпийских игр 2024 года, на которых изображена церковь Дома Инвалидов, в которой находится могила Наполеона.
Во время раскопок в турецком Чатал-Хююке был найден «хлеб» возрастом 8600 лет.
Ученые заявили, что животные могут проявлять странное поведение из-за полного солнечного затмения, которое произойдет в следующем месяце — 8 апреля.
Мужчине, который вчера прискакал к жене в многоквартирный дом на белом коне, дали сутки ареста за мелкое хулиганство. Сам он заявил, что просто был очень пьян и пообещал закодироваться.
Нефтегазовые доходы России в феврале этого года выросли более чем на 80% YoY и превысили $10 млрд благодаря росту цен на нефть.
Apple не планирует весной проводить мероприятие для презентации обновленных устройств, вместо этого новые продукты будут представлены на сайте компании.
Рассылку Госуслуг хотят признать спамом. Поводом для судебного разбирательства стало приглашение на чемпионат «Битва роботов», который координирует Минцифры. Общественники считают, что это рассылаемая без согласия получателя реклама. Они подали соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Начать дискуссию