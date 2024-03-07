💥Обзор новостей: картошка нон грата, хлеб возрастом 8600 лет, рассылку Госуслуг объявили спамом

Правительство одобрило продажу Яндекса, но сумма сделки снизилась на ₽17.7 млрд — до ₽457.3 млрд . Сделку одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Картофель, морковь, лук, а также другие овощи и корнеплоды из России и Белоруссии запретят к ввозу в Латвию.

Правительство РФ утвердило список продуктов: в него также вошли фрукты, арбузы, орехи и грибы.

Постановление вступит в силу 8 марта. Запрет действует до 1 июля 2025 года. Ограничение не касается продуктов, следующих транзитом.