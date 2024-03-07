Власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России

ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году

Трейдинг на фондовых рынках выгодно для новичков по причине низкого порога входа и возможности защитить деньги от инфляции. При этом сейчас для россиян сложилась уникальная ситуация, когда заниматься инвестициями можно с минимальными рисками. И это будет приносить намного больше прибыли, чем депозиты.