Власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями одобрила группу сделок по покупке российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V.
Новым собственником российского бизнеса «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый», который возглавят менеджеры компании. Об этом узнали «Ведомости».
Первоначальная оценка сделки с учетом дисконта в 50% составляла 475 млрд рублей. Однако сейчас сумму пересмотрели и снизили на 17,7 млрд рублей. Компанию продадут за 457,3 млрд рублей.
Собеседники издания считают, что цена уменьшилась из-за того, что 3,7% акций МКАО «Яндекс» и так принадлежат топ-менеджерам российского Яндекса.
Чтобы завершить сделку, бизнесу осталось получить одобрение президента, ФАС и Центробанка.
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