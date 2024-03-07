👔 Эксперт: закон об амнистии для дробления бизнеса будет не раньше 2025 г. И всё зависит от его формулировок

29 февраля 2024 года в обращении к Федеральному собранию В. Путин заявил о необходимости проведения амнистии для участников схем дробления бизнеса.

Президент отметил, что не должно быть ситуаций, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты. Потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают.

Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению, другим способам так называемой оптимизации фискальной нагрузки. — подытожил глава государства.

Путин попросил правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Они должны отказаться от искусственного и притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной, цивилизованной работе в белую.

Президент заверил, что никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии.

В распоряжении «Клерка» - эксклюзивный комментарий эксперта касаемо амнистии для увлекающихся дроблением бизнеса:

Роман Шишкин, налоговый адвокат, к.ю.н. «Объясню, почему к дроблению такое большое внимание, что этот вопрос напрямую попал в послание В. Путина к Федеральному собранию. До 2008 года дел по дроблёнке было очень мало, и судов тоже (кроме единичных случаев). По статистике ФНС с 2008 по 2023 г. было 643 дела по дроблёнке. И дальше этот показатель только растёт. То есть вопросов по ней много, но сама тема плохо проработана. Многие ошибочно трактуют слова президента, что сегодня-завтра будет какой-то закон. Я думаю, что это вопрос 1-2 лет, а самый ранний срок - не ранее начала 2025 года, чтобы сформировать какие-то критерии. В письме № 03-02-07/107221 от 09.11.2023 Минфин просили сделать конкретные критерии по дроблению. И он ответил, что тут очень много субъективных факторов: родственные отношения, займы, нахождение по одному адресу, единая бухгалтерия и др. Эти критерии невозможно описать в НК, иначе он станет на 10 000 страниц. Поэтому данные вопросы всегда решаются на местах с учетом доказанности конкретного умысла группы компаний и ИП на дробление. Если да, значит есть налоговая выгода. Если же все работали самостоятельно, даже имея какие-то родственные связи, то здесь дробление налоговая не доказала.»

Эксперт подчеркнул, что изменения точно будут. И это будет не просто законодательная инициатива, а проработка с изданием акта амнистии. И всё это пойдет, по его мнению, как с общепитом. Тогда для отдельной отрасли — различных кофеен и маленьких ресторанчиков — пошли по пути изменения закона. С 2022 года всем сказали: раскройтесь, покажите свою аффилированность и работайте спокойно, уплачивая полностью налог на прибыль. Но если у вас выручка всех ООО и ИП не более 2 млрд на всю группу, то официально не платите НДС. Это прямая норма.

Президент говорил немного об ином - аналоге амнистии капиталов. При ней если за прошлые периоды уже не назначена выездная, назначить по дроблению нельзя.

То есть, если примут закон, что с 1 января идите по пути амнистии — платите все налоги на ОСНО полностью, как это должно было быть, а не дроблением на 25 ИП. Тогда ИФНС не проверяет за прошлые периоды и не начисляет штрафы. А вот вопрос с пенями всегда остаётся открытым.

Главная ценность речи президента - чтобы в амнистии было чётко зафиксировано, что выездные проверки за предыдущий период (за 3 последующих года) не будут назначать. То есть после амнистии платишь по ОСНО, а за предыдущее выездных не назначат. Если такой нормы не будет, инициатива - мертвая. Все будут бояться раскрыться с текущего периода, понимая что снимут со спецрежимов и насчитают за предыдущие годы. Ни один человек на это не пойдёт, пока не будет прямых гарантий в амнистии.

Р. Шишкин подытожил, что выездные проверки по дроблению останутся, но будут скорректированы с учетом закона об амнистии. Если же конкретная формулировка по предыдущим периодам будет невнятной, амнистия не будет работать. Поэтому нужно ждать законопроект и тогда делать точные выводы.

Ждём ниже ваши комментарии по поводу возможных условий амнистии в отношении дробления бизнеса.