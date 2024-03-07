Экономика России

За 2023 год предприниматели заработали 6 трлн рублей

Доходы от предпринимательской деятельности в 2023 году выросли на 1,5 трлн рублей и достигли рекорда с 2014 года.
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В 2023 году предприниматели заработали 6 трлн рублей, что на 1,5 трлн рублей больше чем в 2022 году.

В реальном выраженеи рост доходов от предпринимательской деятельности составил почти 25%, а в номинальном — 32%. Об этом пишет РБК со ссылкой данные Росстата и экспертов из НИУ ВШЭ.

В общих денежных доходах населения на долю предпринимательства приходится 6,8%. Это максимальный показатель с 2014 года. Тогда он составлял 7%, а по итогам 2021 и 2022 годов — только 5,7%.

Суммарные денежных доходы жителей страны составили 88,3 трлн рублей. Из них 59% приходится на оплату труда наемных работников, 19,5% — на социальные выплаты, а 10,3% — на прочие денежные доходы, в числе которых и выигрыши в лотерею.

За 2023 года реальная начисленная зарплата выросла на 7,8%, а номинальная среднемесячная оплата труда выросла до 73 109 рублей, что на 14,1% больше по сравнению с 2022 годом.

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