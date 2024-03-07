IT-компании, подконтрольные иностранцам, не смогут получить аккредитацию

С 1 августа 2025 года IT-компании, которыми более чем на 50% владеют иностранцы, не будут получать аккредитацию.

Минцифры подготовило проект постановления, который изменит правила предоставления аккредитации IT-компаниям.

Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги, — говорится в телеграм-канале ведомства.

Организации будут проверять на наличие иностранного участия. С 1 августа 2025 года аккредитацию не смогут получить IT-компании, которые более чем на 50% контролируют иностранцы.

На малые технологические предприятия, созданные менее 3 лет назад, не будет распространятся критерий с долей дохода от IT-деятельности.

Если компания получила аккредитацию в год своего создания, она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

IT-бизнес из новых регионов будет получать аккредитацию независимо от среднемесячной зарплаты сотрудникам. Льгота действует до 1 июля 2025 года.

Уровень заработной платы IT-специалистов будут проверять за 2 квартала, а не за пять.

Сейчас для получения аккредитации действуют следующие условия: