Леруа Мерлен теперь называется «Ле Монлид»

Переименование юрлица не затронет операционную деятельность российского бизнеса, гипермаркеты продолжат работать под брендом Leroy Merlin.

Российский бизнес компании Leroy Merlin поменял название юридического лица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Об этом сказано в ЕГРЮЛ.

Само название бренда не изменится. Также переименование не повлияет на операционную деятельность бизнеса и на работу торговых сетей.

5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято, — рассказали «РИА Новостям» в компании.

Leroy Merlin — французский бренд гипермаркетов, где продают товары для ремонта, строительства и благоустройства дома. Компанией владеет группа ADEO, которая в 2022 году отказалась финансировать российские подразделения.