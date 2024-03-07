Цены на золото впервые за 3 месяца стали выше 2100 долларов за унцию. И это не предел

Эксперты считают, что стоимость золота растет на ожиданиях снижения ставки ФРС в США уже в 2024 году, а также в силу ряда других факторов.

Сейчас рост цен на золото идёт из-за центральных банков, которые активно покупают этот драгметалл. Особенно преуспели в январе Турция и Китай.

По мнению РБК, спрос на золото со стороны центробанков может стать ключевой поддержкой для цен на него в 2024 году.

Старший аналитик World Gold Council Кришан Гопаул (Krishan Gopaul) отметил, что среди крупных центробанков за месяц снижение золотых резервов отмечено только у Центрального банка России — на 3 тонны. С 2021 года такая ситуация уже была — резервы золота часто снижали на 3 тонны с последующим пополнением.

Мы считаем, что эта деятельность связана с программой чеканки золотых монет в стране (РФ), — пояснил К. Гопаул.

Cтарший редактор отдела рынков и обозреватель Bloomberg Opinion Джон Отерс отметил, что привлекательность золота как актива снижает растущая стоимость биткоина.

В феврале аналитики Citi спрогнозировали, что стоимость золота в ближайшие 12–18 месяцев может достичь 3000 долларов за унцию. Среди причин — дедолларизация, снижение процентных ставок и стагфляция.